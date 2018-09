Guasto all'impianto antincendio: chiuso tunnel della nuova tangenziale causa allagamento

Traffico in tilt nel quadrante sud est della Capitale causa chiusura della galleria della Nuova Circonvallazione Interna. La chiusura per una copiosa perdita di acqua conseguente ad un guasto dall'impianto anticendio. Questo ha determinato l'interdizione della Nuova Tangenziale di Roma in direzione via Salaria. Chiusi pertanto gli accessi Portonaccio (Galleria Pittaluga) e via Chiaramonte/Aromi. Sul posto per regolare la viabilità gli agenti dei Gruppi II Parioli (ex Sapienza) e IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale.

Chiusa Galleria Nuova Tangenziale

Inevitabili le ripercussioni alla viabilità del quadrante sud est della Capitale, con traffico intenso a partire dal tratto urbano dell'A24 causa svincolo chiuso fra via di Fiorentini ed appunto la Tangenziale Est, con code sino a due chilometri in aumento. Già lo scorso sabato 15 settembre il tunnel della "nuova Tangenziale" era stato interdetto per alcune perdite d'acqua con la galleria riaperta normalmente a partire dal pomeriggio di domenica.