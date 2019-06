Allagamento sulla nuova tangenziale, chiusa due ore la galleria in direzione San Giovanni

Nuovo allagamento (e nuova chiusura) nella nuova circonvallazione interna della tangenziale Est di Roma. Sul posto, dalle 15.30, le pattuglie delle polizia locale di Roma Capitale dei gruppi Parioli, Sapienza e Tiburtino.

Per motivi di sicurezza e per consentire gli interventi di ripristino il tunnel è stato chiuso per circa due ore e mezza nel tratto in direzione San Giovanni (con lo stesso tratto riaperto alle prime luci di questa mattina dopo quasi 24 ore di interdizione).

Terminato l'intervento la circolazione è stata ripristinata intorno alle 18:00. Inevitabili i disagi alla normale circolazione, con auto in coda e traffico intenso.