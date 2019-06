Nuova Tangenziale allagata: chiusa la galleria, traffico in tilt

Traffico in tilt sulla nuova tangenziale dove è stata chiusa la Galleria Nuova Circonvallazione Interna. L'interdizione in entrambi i sensi di marcia a causa di una copiosa perdita d'acqua che ha poi determinato un allagamento all'interno del tunnel .

Chiusa la galleria in un orario di punta di accesso in città, intorno alle 8:30, pesanti sono le ripercussioni alla normale viabilità Traffico e auto in coda in direzione Salaria dall'uscita del Tronchetto Urbano dell'A24 ed in direzione San Giovanni da via della Moschea.

Sul posto diverse pattuglie dei gruppi Gpit, Sapienza, Tiburtino e Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale che stanno regolando la viabilità della zona in attesa della fine dell'intervento dei lavori dei tecnici sulle condutture dell'acqua dalle quali si è verificata la perdita d'acqua.

Come informa LuceVerde Roma la Nuova Circonallazione Interna è stata aperta in direzione Foro Italico a partire dalle 14:20 circa.

Articolo aggiornato alle 14:30 del 5 giugno 2019