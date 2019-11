Testaccio: irregolarità strutturali nel locale, chiusa la discoteca Akab

"Stiamo lavorando per voi e abbiamo deciso di rinnovare completamente il locale per regalarvi le feste più belle di Roma. Contiamo di riaprire nel più breve tempo possibile. Seguiteci per restare aggiornati". Con questo post i titolari della discoteca Akab di Testaccio hanno comunicato alla loro clientela la chiusura del locale. Era lo scorso 7 novembre.

La chiusura del locale è successiva ad alcuni controlli attuati dalla Polizia di Stato nel locale del quartiere della movida di Roma Centro lo scorso mese di ottobre. Gli investigatori hanno infatti riscontrato delle "irregolarità sotto il profilo strutturale".

Comunicato il tutto agli organi competenti, il Dipartimento della Cultura di Roma Capitale ha quindi avviato un procedimento di "revoca del titolo", ovvero la licenza. Arrivata la comunicazione agli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale, al momento della notifica dell'atto (lo scorso 7 di novembre) i vigili urbani hanno trovato il locale chiuso.

Lo stesso giorno è poi stato postata la notizia della chiusura dell'Akab Club sulla pagina Facebook del locale.