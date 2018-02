Discoteca abusiva a Tor Pignattara: la polizia irrompe durante la festa fetish e chiude il locale

Quando gli agenti sono entrati nel locale si sono trovati nel pieno svolgimento di una festa a tema fetish. La discoteca non era però tale, anzi, è risultata essere affiliata ad una associazione culturale. Privo però delle necessarie autorizzazioni, il locale in zona Tor Pignattara-Marranella è stato per questo chiuso dagli agenti di polizia.

Circolo privato senza fini di lucro

L'ispezione è stata effettuata stanotte dagli investigatori della Squadra Amministrativa del commissariato Porta Maggiore, unitamente agli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, Ispettori della Asl Roma 2 e dei Vigili del fuoco. Nel corso dei controlli è poi emerso che, sebbene costituito come circolo privato, senza fini di lucro, il locale risultava gestito ed esercitato come un pubblico locale di intrattenimento con natura e carattere imprenditoriale e, come tale, privo delle necessarie autorizzazioni.

Assenza dei dispositivi di sicurezza

In modo particolare, il locale è risultato privo dei più indispensabili accorgimenti e dispositivi volti a salvaguardare la sicurezza e l’incolumità delle persone; come riscontrato dagli ispettori dei Vigili del Fuoco, le uscite di emergenza sono risultate permanentemente bloccate, gli estintori portatili insufficienti, inefficienti e mal segnalati, gli arredi privi di certificazione ignifuga con conseguente violazione di ogni norma di prevenzione incendi.

Chiuso locale alla Marranella

Al fine di evitare pericoli per l’incolumità e la sicurezza degli avventori e, più in generale dei cittadini residenti nella zona, il locale è stato sottoposto a sequestro penale preventivo ed il titolare deferito alla Autorità Giudiziaria e sanzionato dal punto di vista amministrativo per la mancanza delle licenze di esercizio.