Lavori al nuovo cavalcavia dell'autostrada: chiusa la Diramazione Roma Sud

Diramazione Roma Sud chiusa la notte fra sabato e domenica prossimi. Lo comunica Autostrade per l'Italia. Nel dettaglio l'interdizione sulla A1 Milano-Napoli è prevista "dalle ore 22:00 di sabato 16 alle ore 05:00 di domenica 17 dicembre", quando "sarà chiuso il tratto compreso tra Monteporzio Catone ed il Grande Raccordo Anulare di Roma (G.R.A.) sia verso il G.R.A. sia in direzione dell'Autostrada del Sole, per lavori di completamento del nuovo cavalcavia carrabile e pedonale, al km 13+224 della A1-Diramazione Roma sud".

Chiusa Diramazione Roma Sud

Di conseguenza, dalle ore 21:00 di sabato 16 alle ore 06:00 di domenica 17 dicembre, saranno chiuse le Aree di Servizio Tuscolana ovest e Frascati ovest, situate all'interno del tratto chiuso, in direzione della A1 Milano-Napoli. La società concessionaria consiglia i seguenti itinerari: "per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli ed è diretto a Roma: provenienza Napoli: uscire sulla A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni Roma-G.R.A.; provenienza Firenze: percorrere la A1-Diramazione Roma nord e seguire le indicazioni per Roma-G.R.A.; tutte le provenienze con uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Monteporzio: dopo essere usciti obbligatoriamente alla stazione di Monteporzio Catone, girare a sinistra per Via di Fontana Candida e percorrere la S.S.6 Casilina, in direzione di Roma".

Auto provenienti dal Grande Raccordo Anulare

Come comunica ancora Autostrade per l'Italia: "Per chi proviene dal G.R.A. ed è diretto verso la A1 Milano-Napoli: percorrere il G.R.A., utilizzare l'uscita 14 A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per la A1 Milano-Napoli".