Chiusa corsia di sorpasso sul Grande Raccordo Anulare: c'è un giunto pericoloso sul viadotto

Chiusa la corsia di sorpasso della carreggiata esterna in prossimità dell’uscita 3 Cassia sul Grande Raccordo Anulare. (km 13,400). L'interdizione è stata necessaria per consentire gli interventi di riparazione di un giunto di dilatazione del viadotto “Crescenza”. Come informa Anas il traffico è consentito sulle corsie di marcia e centrale.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per la gestione e il ripristino della transitabilità nel più breve tempo possibile.