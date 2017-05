Ponte del laghetto dell'Eur, ancora disagi: traffico interdetto anche ai bus

Ancora problemi sul ponte del laghetto dell'Eur, già chiuso nella corsia di destra al transito veicolare dall'ottobre del 2016. Come disposto dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, al fine di consentire delle verifiche strutturali, il tratto di via Cristoforo Colombo (direzione Roma centro) ha subito un restringimento di carreggiata con un limite temporaneo per i mezzi pesanti. Comunicati gli interventi sul ponte ad Atac dalla mezzanotte del 3 maggio è stata disposta anche la "chiusura dei marciapiedi e delle scale di accesso al Laghetto, divieto di transito ai mezzi pesanti superiori ai 35 quintali"

Come si legge sul sito di Atac "causa chiusura ai mezzi pesanti di via Cristoforo Colombo, tratta viale Africa e viale America, linee 070-071-671-705-709-714-791 deviano in viale Africa, via dell´Arte e viale America; linea 780 devia viale Africa, via dell´Arte e viale Europa"