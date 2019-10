Colonna di fumo a ridosso dell'autostrada: chiuso tratto dell'A1, traffico congestionato

Traffico congestionato sulla A1 a causa di una densa colonna di fumo che ha invaso la carreggiata. Pre teale motivo è stato necessario attuare la chiusura del tratto di autostrada compreso fra il casello di Guidonia ed il bivio con l'A24 in entrambe le direzioni. In particolare il fumo è stato sprigionato da un incendio sviluppato in area esterna all'autostrada, all'altezza del chilometro 560.

Al momento si registra 1 chilometro di coda e per gli utenti diretti verso Firenze si consiglia di prendere la A24 verso Roma, uscire a Settecamini ed entrare in A1 a Guidonia dopo aver percorso la viabilità ordinaria; mentre il percorso inverso per chi è diretto verso Napoli.

Sul luogo dell'evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, oltre al personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.