Auto in fiamme nella galleria Pittaluga: chiuso tratto urbano dell'A24, traffico congestionato

Incendio auto sul Tronchetto Urbano dell'A24. A prendere fuoco intorno alle 12:00 di venerdì 21 dicembre una vettura che viaggiava all'intero della Galleria Pittaluga, in direzione Tangenziale (chilometro 6+300). Il rogo si è sviluppato rapidamente con una densa colonna di fumo nero che si è sprigionata all'interno del tunnel con tutti i pericoli che questo comporta.

A destare preoccupazione una inquientante nuvola di fumo nera sprigionata sia all'interno della galleria che al di fuori della stessa. Decine le segnalazioni dei residenti delle zone del Tiburtino e di San Lorenzo.

Allertati i soccorsi sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma e gli agenti della Polizia Stradale. Per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della galleria è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto di Strada dei Parchi fra via Fiorentini e l'uscita Portonaccio, in entrambe le direzioni di marcia.

Pesanti le ripercussioni al traffico, con auto ferme nel traffico ed automobilisti in carreggiata in attesa delle fine delle operazioni di soccorso. Da accertare la presenza di feriti o intossicati.