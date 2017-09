Chikungunya, altri dieci infetti nel Lazio: cinque residenti a Roma

Ancora dieci casi di Chikungunya nella regione Lazio. In totale sono 86 i malati colpiti dal virus trasmesso dalla zanzara tigre accertati dai primi di settembre, quando è scoppiato il focolaio del contagio nel comune di Anzio. Dei dieci nuovi soggetti infetti però, cinque "sono residenti nel comune di Roma" e non hanno collegamenti con il litorale.

Isolato in laboratorio il virus

La Direzione regionale Salute e Politiche sociali ha poi comunicato che "è stato isolato dal laboratorio di Virologia dell'Istituto nazionale per le Malattie infettive 'Lazzaro Spallanzani', laboratorio di riferimento regionale per gli agenti patogeni umani, il virus che sta causando l'epidemia di Chikungunya nel Lazio". Il virus isolato è stato denominato "CHIKV/ITA/Lazio-INMI1-2017 - si legge ancora nella nota - ed è stato caratterizzato su base molecolare. La sequenza è stata depositata al National Center for Biotechnology Information del National Institute of Health, negli Usa, e a breve sarà accessibile per la comunità scientifica".

L'isolamento del virus della Chikungunya è stato realizzato in modo autonomo anche all'Istituto superiore di Sanità. Gianni Rezza, epidemiologo e direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'Istituto, spiega che l'isolamento non servirà per la produzione di un vaccino o per particolari trattamenti dei casi. "Non ha ricadute immediate, ma può essere utile per comprendere meglio di che ceppo si tratta e valutare la competenza delle nostre zanzare nella trasmissione della malattia", ha precisato Rezza.

"Proseguono le disinfestazioni"

E sempre la nota della Regione Lazio, infine, spiega che "in aree dove si segnalano casi autoctoni singoli o focolai epidemici autoctoni (2 o più casi) scattano le misure di disinfestazione previste dal Piano nazionale di Sorveglianza 2017 del ministero della Salute ovvero trattamenti su suolo pubblico e privato, trattamenti adulticidi con prodotti abbattenti, trattamenti dei focolai larvali, replica di tutti gli interventi in caso di pioggia e ripetizione dell'intero ciclo dopo la prima settimana".