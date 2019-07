Carabiniere ucciso a Roma, chi ha ucciso Mario Cerciello Rega? L'identikit dell'assassino

Al momento i soggetti sono in fuga. Sono due e uno di loro ha ucciso Mario Cerciello Rega, il vice brigadiere morto stanotte a Roma per 8 coltellate, inferte per i 100 euro che i due autori di un furto pretendevano in cambio della restituzione di un borsello rubato. In gergo si chiama 'cavallo di ritorno'

Secondo quanto riportato di diverse fonti sindacali si ricercano "due magrebini alti circa 1,80, magri, uno con felpa nera altro con felpa viola, uno dei due ha i capelli mesciati".

Secondo quanto si apprende ieri sera il militare stava svolgendo servizio in via Pietro Cossa, nei pressi di piazza Cavour. Al momento dell'arresto, uno di questi, avrebbe estratto un coltello e colpito a morte il carabiniere che, dopo essere stato trasportato d'urgenza al Santo Spirito, è deceduto.

Le coltellate fatali hanno colpito Mario Cerciello Rega all'altezza del cuore e anche una alla schiena. Il carabiniere è arrivato in ospedale in condizioni disperate ed è deceduto poco dopo. Dalle prime informazioni, sembra fosse in borghese.

Sconcerto e commozione dal SIULM che esprime profondo cordoglio ai parenti ed a tutti i colleghi dell'Arma, così come anche tutti i politici: "Chiediamo effettive espulsioni per chi commette crimini, certezza della pena, leggi e pene durissime per chi commette questi crimini e migliori equipaggiamenti per il personale che opera giorno e notte per la sicurezza di tutti i cittadini".