Chi ha ucciso Imen Chatbouri? Un video determinante per le indagini. Caccia all'assasino

Secondo chi indaga non si tratta di suicidio o fatalità, Imen Chatbouri, l'ex campionessa di atletica tunisina di 37 anni trovata cadavere all'alba del 2 maggio sulla banchina del Tevere, è stata uccisa.

Svolta nelle indagini sulla morte della donna trovata con il borsone della palestra vicino. Si cerca un uomo che, probabilmente, aveva passato la serata con la ragazza. Deciso, secondo gli inquirenti, un video ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile con decine di spezzoni di filmati.

Imen, la sera dell'omicidio, è uscita da un locale in piazza Venezia con un uomo. Quindi si è allontanata da sola. L'uomo l'ha seguita da lontano, senza farsi mai vedere.

Finché l'ex campionessa non si è fermata sul Ponte Sisto. Qui lui le si è scagliato contro e l'ha afferrata per le caviglie ribaltandola e facendola cadere giù.

La donna, quando è stata ritrovata, non aveva con sé alcuni effetti personali e il cellulare. Come se qualcuno avesse voluto, quanto meno, inscenare una rapina finita male.

Sconosciuto ancora il movente del delitto, con la pista passionale che non viene esclusa. Il procuratore aggiunto Maria Monteleone e il pm Antonio Verdi, ora, procedono per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Chi ha voluto uccidere Imen Chatbri? Un ex ragazzo, un amico, una nuova conoscenza: è questione di ore.