Coronavirus, check point a Nerola: Esercito e forze di polizia presidiano la 'zona rossa'

Check point interforze a presidiare la 'zona rossa'. Siamo a Nerola, dove dallo scorso 25 marzo non si può né uscire né entrare nel paese. Nel piccolo Comune a nord di Roma, a seguito della contaminazione da Coronavirus, come disposto dal Questore di Roma con apposite ordinanze, è in atto una straordinaria attività interforze, realizzata tramite coordinamento continuo, a cui partecipano il commissariato Fidene Serpentara, la Compagnia dei Carabinieri di Monterotondo, l’Esercito Italiano, la Polizia Locale, il direttore della ASL Roma 5 ed il Sindaco del paese.

Nella circostanza, sono state attuate delle misure urgenti di contenimento del rischio diffusione del virus COVID – 19, con l’istituzione di 3 “Check Point” interforze composti da agenti della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e militari dell’Esercito Italiano nelle seguenti località: il primo in via Salaria Vecchia S.P.636 comune di Nerola, frazione Borgo Quinzio, il secondo in località Osteria di Nerola al km.48,200 e l’ultimo in via Montorio Romano.

Sono stati predisposti, inoltre, in alcune località, idonei servizi di viabilità da parte della Polizia Locale di Nerola, con chiusure stradali a mezzo di New Jersey e vigilanza, a vista, degli accessi corrispondenti a strade secondarie.

Il 25 marzo scorso, è stata chiusa la casa di riposo Maria Immacolata, poi commissariata dal Direttore dell’ASL Roma 5; i pazienti risultati positivi al tampone sono stati trasportati in sicurezza presso altre strutture sanitarie della Regione, mentre, i più gravi, presso l’ospedale di Palestrina ed il Nomentana Hospital. Sono risultati positivi anche alcuni dipendenti della casa di riposo, attualmente in quarantena presso le proprie abitazioni in controllo sanitario.

É stata effettuata, inoltre, dai Vigili del Fuoco, la sanificazione delle strade del paese.

