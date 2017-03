Monteverde, una chat su whatsapp per vendere la droga

Una chat su whatsapp per vendere droga ai suoi clienti dell'Eur, Portuense e Monteverde. Sostanza stupefacente che, un 21enne romano, nascondeva in casa dietro alcune mattonelle del bagno, aveva creato un'intercapedine nel muro dove occultava la sostanza stupefacente. Il pusher aveva organizzato tutto nei minimi dettagli, ma a mettere fine alla sua attività illecita sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur.

LA CHAT DELLA DROGA - Ieri sera transitando in via Portuense, i Carabinieri hanno incrociato il giovane, già notato in precedenza incontrarsi con noti assuntori di droga della zona.

Fermato per un controllo, il 21enne è sembrato subito nervoso e, a quel punto, i Carabinieri hanno approfondito gli accertamenti: sul suo smartphone era ancora aperta una chat con la quale stava comunicando con un suo cliente, mettendosi d'accordo per la consegna di dosi. Altre conversazioni con contatti diversi, erano delle vere e proprie ordinazioni di dosi che il pusher eseguiva di volta in volta, rispondendo positivamente alle richieste.

HASHISH E MARIJUANA IN CASA -Successivamente, i Carabinieri hanno perquisito l'abitazione del fermato, in via di Monteverde, dove, dopo un'accurata ispezione, hanno rinvenuto due panetti di hashish, del peso di 200 grammi, una busta contenente numerosi dosi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il taglio e confezionamento e circa 2.300 euro, provento dello spaccio, il tutto occultato in un’intercapedine creata nella parete del bagno, chiusa da alcune mattonelle mobili.

L’ingegnoso spacciatore è finito in manette, accusato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti" ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del processo.