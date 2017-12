Cesto di Natale esplosivo: promozione con petardi, spray urticante e taser

"A Natale regala ai tuoi cari la sicurezza", questa la promozione con la quale una armeria promuoveva un cesto natalizio con in vendita un taser, dello spray urticante, petardi e manganelli telescopici. A venderlo in promozione un esercizio commerciale della periferia romana, con il titolare del negozio poi denunciato dalla polizia.

Piano Natale sicuro

La scoperta nell'ambito del piano "Natale sicuro", messo a punto con apposita ordinanza dal Questore Guido Marino, con particolare riferimento al contrasto della vendita abusiva di fuochi d’artificio e di materiale tecnico non autorizzato, gli agenti della Polizia di Stato della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, diretta da Carlo Musti, hanno denunciato i titolari di due armerie, nell’hinterland della Capitale, e sequestrato oltre un quintale di materiale pirotecnico.

Natale in sicurezza

In particolare, uno dei due esercizi commerciali aveva realizzato ed affisso una locandina, dal titolo "a Natale regala ai tuoi cari la sicurezza", in cui spiegava che, con la modica somma di 100 euro, era possibile mettere sotto l’albero non solo uno spray al peperoncino ma anche manganelli stroboscopici e i famigerati "animal difender"; questi oggetti, pubblicizzati dall’armaiolo come di libera vendita, apparivano agli acquirenti come delle comuni torce elettriche, invece, un selettore situato nella parte inferiore dello strumento li trasformava in vere e proprie armi, che erogano una scarica elettrica ad alto voltaggio.

Taser in promozione

Gli storditori elettrici sono classificati come armi proprie dalla legge e, per questo motivo, possono essere vendute solo a persone munite di porto d'armi o di specifico nulla osta, rilasciato dalle Autorità di Pubblica Sicurezza. La scarica elettrica che ne deriva agisce direttamente sui muscoli, provocando forti contrazioni: una scarica di questo tipo riesce ad inabilitare del tutto una persona, anche se per pochi secondi e, in presenza di particolari patologie della persona offesa, può essere anche molto pericolosa.

Denunciato titolare dell'armeria

Il titolare dell’armeria è stato denunciato per detenzione illegale di materiale pirotecnico, privo dei requisiti di sicurezza e della prevista conformità dell’etichettatura CE e, in violazione dell’articolo 35 del T.U.L.P.S., per aver omesso di prendere in carico nei registri i cosiddetti “storditori”. Parallelamente è stata richiesta alla Prefettura l’emissione di un provvedimento d’urgenza per la sospensione della licenza.