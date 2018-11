Scomparso da Ostia, l'appello dei familiari: "Frequenta il litorale. Aiutateci a trovarlo"

Cesare Leonelli, 69 anni, è scomparso da casa nel tardo pomeriggio di lunedì 5 novembre. A lanciare l'appello è la figlia Laura che a RomaToday racconta gli ultimi spostamenti del padre: "Era andato ad Aprilia, dove ha un terreno, per prendersi cura delle sue galline. E' stato visto lì. Poi è arrivato ad Ostia, tant'è che la sua Panda verde è stata trovata chiusa e parcheggiata in via Domenico Baffigo".

Circostanza confermata anche dai Carabinieri che, ricevuta la denuncia, hanno iniziato le ricerche hanno tramite il segnale gps del cellulare di Cesare Leonelli. "Ora il suo telefono risulta spento", dice Laura che poi aggiunge: "Mio papà deve prendere delle medicine specifiche".

Cesare, alto 1 metro e 65 centimetri circa, ha baffi folti. Indossava una camicia di flanella blu a quadri e pantaloni jeans blu scuro. Solitamente, a detta dei familiari, frequenta il litorale da Aprilia a Fiumicino, passando per Torvaianica e Ostia. Chiunque abbia informazioni può scrivere a RomaToday a: romatoday@citynews.it oppure contattare i Carabinieri.