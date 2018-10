Cerveteri: ordinanza rifiuti, multe fino a 1200 euro per chi sbaglia a fare la differenziata

Multe fino a 1200 per chi sbaglia a fare la differenziata. Il Comune di Cerveteri ha emesso un'ordinanza estremamente restrittiva in tema di rifiuti. È la numero 83 del 12 ottobre 2018, con la quale il Sindaco Alessio Pascucci intende contrastare lo sversamento illecito di rifiuti urbani. In particolare l'esigenza di evitare il conferimento fuori dagli orari previsti, nei luoghi non idonei e comunque al di fuori degli appositi contenitori o in modalità non conformi alle attuali direttive.

Comportamenti che causano "l'imbrattamento del suolo e dei contenitori con danno per il decoro cittadino e per l'ambiente, pericolo di incendi, oltre ad un aggravante per i costi di gestione del servizio", fa sapere il Comune.

"Nonostante il sistema di raccolta differenziata porta a porta esteso in tutto il territorio oramai da un anno e mezzo, sia stato ben recepito dalla maggior parte dei cittadini, ci sono ancora alcuni utenti che faticano ad adeguarsi al nuovo sistema di raccolta. – ha dichiarato Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri – Era necessario dunque dare un segnale chiaro per mettere un limite a questi azioni irresponsabili che hanno conseguenze su tutti i nostri cittadini e sul nostro ambiente".

L'ordinanza traccia quindi quali sono i comportamenti corretti da tenere per rendere efficace il sistema di raccolta sia in termini di decoro e igiene che in termini di una buona raccolta differenziata che limita al massimo la produzione di rifiuti indifferenziati. L'attenzione dei cittadini al rispetto delle buone pratiche come sempre farà la differenza.

Nel testo si ricorda a tutti i cittadini e a tutte le attività economiche "l'obbligatorietà dell'uso dei mastelli e dei kit forniti già da tempo, l'utilizzo di buste biocompostabili e il rispetto dei giorni e degli orari di esposizione dei mastelli". Si indicano comportamenti responsabili: "non lasciare in giro spazzatura, non danneggiare l'ambiente naturale, utilizzare i cestini gettacarte, raccogliere le deiezioni canine". Inoltre si richiede un'attenzione maggiore "nella suddivisione dei rifiuti".

Ancora molti cittadini inseriscono nella indifferenziata la carta sporca di cibo che invece va nell'organico, i giornali ancora avvolti nella plastica all'interno della carta, gli scontrini fiscali nella carta mentre vanno nell'indifferenziata, piatti e bicchieri di plastica monouso, dopo averli puliti "del grosso" vanno conferiti con la plastica, mentre le posate di plastica, vanno nell'indifferenziata. E ancora altri piccoli errori che, se opportunamente modificati, garantirebbero un incremento della qualità della raccolta.

Le sanzioni applicabili a coloro che trasgrediranno l'ordinanza vanno da 25 euro fino ad un massimo di 1.200 euro. A partire dal 29 ottobre, giorno dell'entrata in vigore dell'ordinanza saranno effettuati tramite la Polizia Locale e le Guardie Ambientali controlli e verifiche continue, confidando ovviamente, come sempre, che il rispetto per la città prevalga.