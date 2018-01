Discariche abusive nel litorale nord: stretta contro gli 'sporcaccioni'

Stretta contro gli 'sporcaccioni' del litorale nord. A Cerveteri i volontari delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente hanno effettuato nello spiazzale adiacente un noto supermercato della città un pattugliamento speciale. Da tempo, i residenti della zona, avevano segnalato come qualcuno aveva scambiato l'aiuola spartitraffico per una pattumiera all’aperto.

Bustoni pieni di spazzatura, cartacce abbandonate e scatoloni. Questo è quanto è stato ritrovato dai volontari, che hanno aperto sacchetto per sacchetto al fine di rintracciare possibili riferimenti dei responsabili.

"Non possiamo pretendere una città pulita quando siamo noi per primi a non rispettare il nostro territorio. Quello che abbiamo visto ieri in un'area verde di Cerveteri è davvero un’immagine impietosa, indegna per una città civile quale è la nostra". Così Elena Gubetti, Assessora all'Ambiente del Comune di Cerveteri.

"Con le Guardie Volontarie di Fare Ambiente, nel tardo pomeriggio di ieri è stato fatto un sopralluogo su una delle aree maggiormente prese di mira da queste persone che definire poco civili è poco – ha proseguito l'Assessora Elena Gubetti – a quanto pare, le foto-trappole e i moniti più e più volte lanciati dall’Amministrazione comunale, non hanno fatto breccia nelle azioni di tutti"

"Ringrazio i volontari di Fare Ambiente per l'eccellente lavoro di sorveglianza e controllo che quotidianamente svolgono nel nostro territorio – ha dichiarato Patrizia Dell'Olio, Delegata alle Attività di Promozione Ambientale e ai Rapporti con Fare Ambiente – Auspichiamo, davvero, che in chi si macchia di queste azioni, dannose per tutta la città, prima o poi a prevalere sia il buon senso e il rispetto del territorio".