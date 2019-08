Carabiniere ucciso, la foto dell'americano bendato in una chat riservata. Analisi Ris su vestiti di Cerciello

La foto in cui Gabriel Christian Natale Hjorth, uno dei due americani arrestati per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, è bendato e legato nella caserma dei carabinieri non doveva essere resa pubblica. Era riservata a una chat WhatsApp segreta, riservata a 18 carabinieri "al fine di rassicurare tutti sul fatto che i due responsabili dell'omicidio erano stati arrestati e che non si trattava di due magrebini come all'inizio si era detto".

Lo scrive, nella memoria difensiva, l'avvocato Andrea Emilio Falcetta, legale del maresciallo indagato per rivelazione del segreto d'ufficio per aver fotografato Natale Hjorth.

Americano bendato: la chat segreta dei carabinieri

Mentre su WhatsApp si rincorrevano notizie inerenti l'effettiva identità dei due autori dell'omicidio, il militare scattò la foto per cui è oggi indagato e la condivise "nella chat medesima (sapendola riservata unicamente Carabinieri che avevano trascorso tutta la notte a indagare) anche e soprattutto - si legge - al fine di rassicurare tutti dell'arresto nonché di far notare che l'informazione inizialmente fornita dal 'partner' di Mario era totalmente inesatta".

La foto però poi "è stata inopinatamente consegnata alla stampa da un altro carabiniere, quasi certamente non partecipante alla chat - si legge nella memoria difensiva del maresciallo depositata alla Procura ordinaria e a quella militare.- che per quanto emerge dalle notizie pubblicate in questi giorni sarebbe stato già individuato dai vertici dell'Arma. Il rischio tuttavia è che la chat sia stata ad oggi già cancellata, e se così fosse la si potrà recuperare unicamente mediante server, dovendosi a tal fine conferire una delega specifica alla Polizia Postale".

"Natale Hjorth bendato perché dava testate al muro"

Secondo il carabiniere indagato, inoltre, Natale Hjorth era stato bendato perché "aveva iniziato a tentare di dare testate anche contro il muro e contro i computer".

Nella memoria difensiva, il maresciallo dei Carabinieri, che conosceva Cerciello Rega, sottolinea che la chat interna su WhastApp venne utilizzata soprattutto "per aiutare le indagini, scambiando foto e identikit" di spacciatori e per tenersi aggiornati sugli sviluppi.

Indagini Ris su vestiti di Cerciello Rega e Varriale

Intanto gli inquirenti continuano il loro lavoro come afferma l'avvocato Massimo Ferrandino, legale della vedova del carabiniere Mario Cerciello Rega morto un mese fa. A dare le undici coltellate fatali fu il 19enne americano Finnegan Lee Elder.

"Il prossimo venerdì presso il Ris di Roma si procederà ad analizzare gli indumenti repertati di Cerciello Rega e Andrea Varriale. In quella sede potremo, con molta probabilità, capire da quale posizione siano stati inferti i fendenti", sottolinea l'avvocato Ferrandino. I legali degli americani, nel frattempo, hanno deciso di ricorrere al Riesame.