Centurioni a caccia di turisti al Pincio, multa da 400 euro e sequestro dei costumi

Erano a lavoro a caccia di turisti al Pincio due uomini vestiti da centurioni fermati e sanzionati dalla Polizia Locale di Roma Capitale. E' accaduto questa mattina quando gli agenti del Reparto Amministrativa del I Gruppo Centro (ex Trevi), in servizio di controllo nella zona, hanno fermato due centurioni, entrambi di nazionalità romena di 34 e 45 anni.

Centurioni al Pincio

Scattata la sanzione amministrativa di 400 euro per ognuno di loro, oltre il sequestro dei capi d'abbigliamento, come previsto dall'ordinanza sindacale che sancisce il divieto di qualsiasi attività incentrata sulla disponibilità a essere ritratto come soggetto in abbigliamento storico, in fotografie o filmati, anche senza richiesta di corrispettivo in denaro.