Colosseo: vestito da centurione deruba studente in vacanza nella Capitale

Vestito da centurione romano ha derubato uno studente in vacanza a Roma. E’ accaduto martedì 7 maggio al Colosseo. Vittima un ragazzo svizzero, in gita nella Capitale con la propria scuola.

In particolare il ragazzo si è avvicinato ai cosiddetti centurioni romani chiedendo loro di poter fare una foto ricordo. Quando uno dei ragazzi ha estratto il portafoglio per pagare i 5 euro richiesti, uno dei “centurioni” gli ha sfilato con destrezza il contenuto del portafoglio: 80 euro in banconote da 50, 20 e 10 euro, riposte poi all’interno di una sacca rossa nascosta sotto il mantello.

Quando gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Lorenzo e Porta Pia sono giunti sul posto per il controllo del territorio, il “soldato romano”, che li aveva visti arrivare, si è affrettato a restituire una banconota da 20 euro alla vittima, affermando che i restanti 60 euro erano stati consegnati dallo studente ad altri due figuranti che nel frattempo si erano allontanati.

Il ladro si è rifiutato di essere sottoposto al controllo ed ha cominciato ad inveire contro gli agenti. Accompagnato negli uffici del commissariato San Paolo, durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto, nella sacca nascosta sotto il mantello, due banconote, una da 50 e l’altra da 10 euro.

Un testimone, inoltre, ha confermato di aver visto il centurione prendere il denaro dal portafogli del ragazzo.

Alla fine degli accertamenti l’uomo, un romano di 26 anni, è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per furto aggravato.