Centro Storico: parcheggiatori abusivi multati e "incasso" sequestrato

Continuano i controlli dei Carabinieri nelle ore della movida nel Centro Storico di Roma. I militari hanno sanzionato per occupazione abusiva del manto stradale e di suolo pubblico avendo ecceduto nella disposizione di tavoli e sedie oltre lo spazio a loro concesso. Nei loro confronti sono scattate sanzioni per complessivi 3169 euro.

Deve sborsare 150 euro, invece, il ragazzo trovato in strada con una bottiglia di birra, in vetro in violazione dell’ordinanza antialcol emessa dal Campidoglio.



Sono stati 7, infine, i parcheggiatori abusivi sorpresi nel pieno delle loro attività e multati: i Carabinieri hanno proceduto anche al sequestro di circa 300 euro trovati nelle loro disponibilità e ritenuti provento dell’attività illecita.