Tor di Quinto, tentano il furto di mazze da golf. Il colpo va male: arrestati

Non volevano sicuramente perfezionare la tecnica di base, i due uomini che sono stati sorpresi a rubare in un centro sportivo in zona Tor di Quinto. Le mazze che portavano sulle spalle, riposte dentro le comode borse da golf, non serviranno a scendere di qualche colpo sotto il “par”. L’unico colpo che interessava loro, era infatti quello che stavano mettendo a segno.

FLAGRANZA DI REATO - In manette finiscono così, con l’accusa di furto aggravato in concorso, due cittadini d’origine romena, di 38 e 40 anni, senza fissa dimora e con precedenti. I Carabinieri, intervenuti in via del Baiardo su segnalazione fatta al numero unico europeo (112), hanno notato un cancello forzato. All’interno della struttura, i due malviventi stavano tendando di scappare con la refurtiva in spalla.

ARRESTATI - Fermati e ammanettati i due ladri, i Carabinieri hanno potuto procedere al recupero della refurtiva. Non solo mazze da golf, ma anche altro materiale sportivo. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito per direttissima.