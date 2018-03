Centro benessere a luci rosse all'Alberone: arrestata la mamasan

Un centro benessere a luci rosse all'Alberone. A gestirlo una 48enne che sfruttava giovani ragazze cinesi, agganciate via internet in Patria, con la scusa di offrire loro un lavoro come cameriera in Italia, per poi avviarle alla prostituzione nella sua attività camuffata da centro massaggi. Questa mattina i "caschi bianchi" della Sicurezza Pubblica Emergenziale (Spe) della polizia locale di Roma Capitale, hanno proceduto all'arresto della donna (la cosiddetta mamasan) un cittadina cinese di 48 anni, poi tradotta in carcere in esecuzione di una misure cautelare disposta dalla Procura della Repubblica di Roma.

Centro massaggi a luci rosse all'Alberone

Gli agenti hanno proceduto al sequestro del centro massaggi dell'Appio Tuscolano. Le indagini, durate circa sei mesi, hanno visto gli uomini dello Spe ricorrere a sofisticati sistemi di intercettazione, ambientali e telefoniche, per rendere inequivocabile il quadro probatorio e rendere" libere" 4 ragazze di età compresa tra i 20 ed i 25 anni.