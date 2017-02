Prostituzione a San Paolo, il centro benessere è una casa d'appuntamenti hot

Una casa d'appuntamenti hot nascosta in un centro benessere. E' successo a San Paolo. E' stato l'insolito via vai di persone che ha fatto insospettire i Carabinieri e che per questo motivo hanno deciso di tenerlo sotto controllo per alcuni giorni.

Nell'appartamento, pubblicizzato come centro benessere e relax, i militari hanno invece poi scoperto che si celava una vera e propria casa di appuntamenti con ragazze cinesi.

I Carabinieri della Stazione Roma San Paolo dopo un'articolata attività investigativa hanno effettuato un blitz che ha consentito di identificare numerosi clienti e di definire il ruolo della maitresse, una cittadina cinese di 55 anni, residente a Roma da diversi anni che, reclutate le ragazze connazionali, si occupava di mantenere i contatti con i clienti.

In questo modo forniva informazioni sul tipo di servizio offerto e poi, a fine prestazione, tratteneva tutto il ricavato. Per non dare nell'occhio la ragazza evitava di uscire dalla casa, anche per periodi molto lunghi, e la maitresse provvedeva a tutte le sue esigenze quotidiane.

Il numero di telefono utilizzato per le inserzioni risultava in uso alla 55enne che, pertanto, è stata arrestata e condotta presso il carcere di Rebibbia con l’accusa per avere gestito la casa di appuntamento e sfruttamento della prostituzione.