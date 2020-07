Centro massaggi a luci rosse a Porta Furba: dalle prestazioni "preliminari" a quelle estreme, il tariffario

Erano arrivate a Roma dalla Cina con la speranza di poter cambiare vita. Un lavoro, un alloggio e tanti progetti. I loro sogni, però, si sono trasformati in incubo e così, per sopravvivere, erano costrette a prostituirsi guadagnando denaro appena sufficiente a coprire le spese della sopravvivenza in Italia.

A scoprire la situazione sono stati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale dopo un blitz nella zona di Porta Furba. Questa mattina i caschi bianchi della Sicurezza Pubblica Emergenziale, alle dirette dipendenze del Comandante Stefano Napoli, hanno dato esecuzione ad una misura di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Roma, nei confronti di una 46enne di nazionalità cinese.

Era lei, infatti, secondo i riscontri investigative ad aver trasformato un centro massaggi in un luogo a luci rosse, sfruttando una serie di giovani connazionali. Le indagini, concluse a seguito di una lunga attività fatta di appostamenti e intercettazioni anche ambientali, hanno portato all'accusa dello "sfruttamento di due ragazze", sue connazionali, "importate" dalla Cina con la promessa di un lavoro ma costrette a prostituirsi nel centro hot, in cambio di un compenso.

Il tariffario era fisso: i clienti pagavano dai 10 ai 20 euro per "prestazioni preliminari" fino a 100 euro per una più estrema passando per i 50 euro per un rapporto sessuale classico. Le ragazze, invece, mettevano in tasca una percentuale minima, variabile tra i 5 e i 15 euro, a seconda della prestazione.

Il vitto e l'alloggio, invece, era garantito dalla 'Mamasan' 46enne. Il locale di via Marco Celio Rufo era già stato oggetto di un controllo da parte degli agenti della Polizia Locale per episodi sempre legati al mondo della prostituzione orientale.