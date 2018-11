Garbatella: il centro massaggi è hot, cliente conferma pagamento per "aggiunta" finale

Un centro massaggi hot in via Prospero Alpino, in zona Garbatella. E' quanto hanno scoperto i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante che hanno apposto i sigilli alla struttura lo scorso martedì. I militari, seguendo gli spostamenti di una persona che frequenta le zone dell'Esquilino sono giunti nel quartiere Garbatella, trovandosi difronte a quello che in apparenza era un centro estetico ma che in realtà nascondeva un locale a luci rosse.

Dietro i normali trattamenti rilassanti pubblicizzati, anche attraverso annunci sulla rete, c'era una donna cinese che si prostituiva, gestita e controllata dalla titolare del "centro massaggi", connazionale di 30 anni.

La donna, che tratteneva il denaro pattuito per ogni singola prestazione, è stata denunciata a piede libero con l’accusa di sfruttamento della prostituzione. L'uomo, fermato dai Carabinieri, ha confermato di aver pagato per un'aggiunta extra al canonico massaggio.

Dopo la perquisizione, nel corso della quale sono stati sequestrati anche 2.500 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita gestita dalla 30enne, sono stati apposti i sigilli alle porte del locale.