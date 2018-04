Centinaia di dosi di cocaina a San Basilio, scovata centrale dello spaccio. Trovati 380mila euro

Una vera e propria centrale dello spaccio di cocaina con centinaia di 'pezzi' di polvere bianca pronti alla vendita. Un business redditizio, con i carabinieri che hanno scoperto un appartamento a San Basilio usato 'covo'. All'interno due trafficanti, un uomo ed una donna, intenti a preparare le dosi di sostanza stupefacente. In una camera 380.800 euro in banconote di vario taglio nascoste in un trolley nella camera da letto.

Centrale dello spaccio a San Basilio

Sono stati i Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro, unitamente ai colleghi del Nucleo Cinofili Carabinieri di Santa Maria di Galeria a localizzare un appartamento in via Pievebovigliana, dove ritenevano si potesse trovare una base di spaccio di cocaina. Fatta irruzione all'interno dell'abitazione i militari dell'Arma hanno sorpreso un 33enne e una 55enne, entrambi romani e con precedenti, a confezionare diverse centinaia di dosi di cocaina.

Spaccio cocaina in via Pievebovigliana

I trafficanti sono stati immediatamente ammanettati e arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno poi eseguito una capillare perquisizione dell’abitazione, rinvenendo in totale 388 grammi di cocaina, 5 bilancini di precisione, materiale vario per il taglio e confezionamento, oltre a 380.800 euro in banconote di vario taglio nascoste in una valigia nella camera da letto. L’uomo è stato portato in carcere a Regina Coeli mentre la donna è stata portata in caserma e trattenuta in attesa del rito direttissimo.

Pusher in via Corinaldo

Invece in via Corinaldo, i Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio hanno fermato per un controllo due cittadini romani, di 42 e 43 anni, già noti per i loro trascorsi negli ambienti della droga. Nelle loro tasche sono state trovate 30 dosi di cocaina, 30 dosi di marijuana, 60 dosi di hashish e oltre 1.600 euro in contanti. I due sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari nelle loro rispettive abitazioni.





