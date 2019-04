Centocelle senza tram nell'ora di punta: colpa di un'auto parcheggiata sui binari

Banchine stracolme, tram spariti, gente imbufalita. Mattinata difficile per gli utenti delle linee 5 e 19, costretti ad attese monstre alle fermate di Centocelle. Tutta colpa di un'auto, una Citroen C-5 berlina, l'ennesima, parcheggiata sui binari su via dei Castani all'altezza di piazza dei Gerani. Il blocco in piena ora di punta, poco dopo le 8. Tram accodati e impossibilitati a raggiungere il capolinea e quindi a ripartire poi per raccogliere gli utenti lungo il percorso.

Alle 8.30 la decisione di Atac di deviare i tram verso la Togliatti. Nel frattempo, sul luogo del misfatto, sono giunti i vigili del V gruppo Prenestino ex Casilino, oltre ovviamente agli ispettori Atac. L'auto è finita rimossa solo poco dopo le 9, permettendo così il transito dei tram nel cuore di Centocelle.

Sabato invece il blocco aveva interessato nuovamente il tratto tra via Federico Delpino e via Bresadola. Alle 18.50 e fino alle 19.16 due auto intralciavano il transito dei tram, finiti bloccati come era successo poche settimane prima. Due signore sulla trentina si erano fermate a fare la spesa.

Casi questi assai simili a quelli finiti in tribunale e per i quali è stata avanzata l'accusa di interruzione di pubblico servizio. Atac ha fatto scattare la tolleranza zero e Piazzale Clodio sembra voler usare la mano pesante: già dieci quelli che finiranno a processo. E tanti altri incivili continuano ad aggiungersi alla lista.

E nel primo pomeriggio a commentare l'episodio su facebook è la sindaca Virginia Raggi: "Ricordo che chi parcheggia l’auto in doppia fila, bloccando bus e tram o mezzi di soccorso, rischia l’accusa per interruzione di pubblico servizio. Anche in questo caso la Polizia locale e gli ispettori di Atac, che ringrazio per il lavoro svolto, hanno segnalato la violazione e rimosso il veicolo. Solo un mese fa la Procura di Roma ha richiesto il giudizio di una decina di automobilisti che avevano parcheggiato in doppia fila. Un’indagine partita dopo le numerose segnalazioni degli autisti di Atac che in più di un'occasione hanno trovato macchine parcheggiate in mezzo alla strada o sui binari dei tram. Disagi per cittadini e mezzi bloccati nel traffico. Tolleranza zero per gli incivili della sosta selvaggia.