Centocelle, sorpreso ad entrare in un appartamento: ladro messo in fuga

"Un uomo con giubbotto scuro e pantaloni chiari sta forzando la grata in ferro di un portone". Questa la segnalazione al numero unico di emergenza per la quale è immediatamente intervenuta una pattuglia del commissariato Prenestino, in via Costantino Sabbati a Centocelle.

Alla vista degli agenti l'uomo è scappato lasciando in terra l'arnese da giardinaggio utilizzato per forzare la grata. Inseguito, il 34enne tunisino è stato bloccato in via delle Azalee da una pattuglia del Reparto Volanti.

Arrestato, dovrà rispondere dinanzi all’Autorità Giudiziaria di tentato furto aggravato in abitazione. Sequestrato l'arnese atto allo scasso rinvenuto.