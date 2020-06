Centocelle, picchia la fidanzata per motivi di gelosia e le frattura le ossa nasali

La picchiata così forte da romperle il naso. E' accaduto intorno alla mezzanotte di ieri, a Centocelle. Quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Maggiore, insieme a quelli del Reparto Volanti e Commissariato Appio, sono intervenuti per una segnalazione di lite animata in un appartamento, hanno visto la donna di 26 anni che mostrava evidenti segni di percosse sul volto.

Questa ha raccontato di essere stata picchiata dal fidanzato per motivi di gelosia. Il ragazzo, ancora presente sul posto, un ecuadoregno di 21 anni, ha riferito di aver avuto una semplice discussione con la donna terminata con qualche spintone durante il quale, lo stesso, aveva riportato alcuni graffi sul collo e sul sopracciglio.

Durante la visita in ospedele però i medici hanno riscontrato sul volto della donna una frattura composta delle ossa nasali con una prognosi di 25 giorni. A questo punto gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Maggiore, tornati a casa del giovane, lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Per la giovane vittima è stato attuato il previsto protocollo “Eva”.