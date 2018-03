Centocelle: ladro aggredisce due residenti, lo avevano sorpreso a rubare un'auto

Sorpreso a rubare un'auto, colpisce con un cacciavite un cittadino ed aggredisce gli agenti della Polizia di Stato chiamati ad intervenire. Succede a Centocelle dove il titolare di un esercizio commerciale, udendo dei rumori anomali, è uscito dal suo locale ed ha visto un ragazzo che forzava la serratura di una vecchia Lancia.

L'uomo, per far desistere il ladro, ha lanciato un urlo che non ha avuto alcun esito, tant'è che il malfattore, entrato nell'auto, stava cercando di accenderla. Non riuscendo nell'intento è sceso dal mezzo e solo a qual punto si è accorto dell'uomo che, insieme ad un amico, aveva già chiamato il 112 NUE.

Il ragazzo, quando ha visto che la sua fuga era ostacolata, ha sferrato vari colpi con un cacciavite all'indirizzo dei due cittadini riuscendo a colpirne uno al braccio.

Proprio in quel frangente è giunta la pattuglia del commissariato Prenestino. Gli agenti hanno faticato non poco per bloccare il ladro 28enne che, anche con le manette ai polsi, continuava a scalciare ed insultare i poliziotti. L'arrestato, oltre al cacciavite, aveva con se anche un coltello da cucina che è stato sequestrato.