Sente rumore nel camper, chiama la polizia e fa arrestare i ladri

Rincasando ha udito rumori ed un vociare di più persone provenire all’interno del proprio autocaravan parcheggiato nei pressi della sua abitazione in via Riofreddo, a Centocelle. Quindi ha subito chiamato il numero unico per l’emergenza, il 112, segnalando quanto stava accadendo.

Sul posto, poco dopo, sono giunti gli equipaggi della Polizia di Stato dei commissariati Prenestino e Torpignattara i quali bloccavano, ancora all’interno del mezzo due persone, successivamente identificate per due cittadini marocchini di 20 e 22 anni, e con ancora indosso arnesi per lo scasso.

Sprovvisti di documenti al momento del fermo e – con numerosi alias come accertato dalle indagini – i due sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e false attestazioni a Pubblico Ufficiale.