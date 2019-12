Centocelle, saccheggia auto parcheggiata: fermato baby ladro

La scorsa notte, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 17enne di origini slave, già noto alle forze dell’ordine e domiciliato presso il campo nomadi di via Candoni, per il reato di furto aggravato continuato in concorso.

Il baby-ladro, in compagnia di un complice che è riuscito a dileguarsi, è stato sorpreso dai Carabinieri, subito dopo aver rubato degli oggetti da un’auto parcheggiata in via dei Pioppi, all’altezza di via delle Mimose.

Il giovane, scoperto, ha tentato la fuga a bordo di uno scooter Honda Sh, successivamente risultato rubato poco prima in via Belluzzo. Ne è nato subito un inseguimento con i militari, terminato pochi metri dopo, quando il 17enne è rovinato sull’asfalto, dopo aver urtato un’auto in sosta.

Restituiti gli oggetti e lo scooter rubato ai legittimi proprietari, i Carabinieri hanno accompagnato il ladro presso il centro di prima accoglienza per i minori di Roma Virginia Agnelli.