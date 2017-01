Rebibbia, cellulare nel carcere: bloccato il tentato passaggio ad un detenuto

Ancora un tentativo di introdurre nel cacere di Rebibbia un cellulare. Il telefono era nascosto in una scarpa di un familiare di un detenuto. Durante i colloqui nell'area verde il parente del detenuto ha tentato il passaggio ma è stato scoperto dalla Penitenziaria e bloccato.

Compiacimento da parte della Fns Cisl lazio al personale interenvenuto che in una nota commenta: "Attualmente l'istututo risulta sovraffollato di circa più 200 detenuti. Auspicabile sarebbe chiudere il reparto G9 dove vi sono pavimenti rotti e quant’altro, tutto sembra al di fuori che un posto dove poterci lavorare, condizioni che il personale di Polizia Penitenziaria certo non può sopportare e dall’altro lato vi è anche una condizione disumana per i detenuti".

