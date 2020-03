Massimina, cede il pavimento di una palazzina: evacuati due appartamenti

Paura nel quartiere Massimina di Roma dove, in via Antonio Banfi 44, vigili del fuoco e polizia locale sono intervenuti dopo che l'appartamento al primo piano di una palazzina ha ceduto, come sottolineano da via della Consolazione.

I pompieri, intervenuti intorno alle 22:15, dopo aver verificato la stabilità del palazzo, a scopo precauzionale hanno deciso di interdire due appartamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I due nuclei familiari interessati hanno così trovato alloggio da alcuni parenti. L'altra area dell'edificio, invece, risulta abitabile. Nella giornata di oggi i vigili del fuoco faranno un ulteriore controllo presso lo stabile.