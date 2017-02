Eur: sorpresi a vendere in strada borse, sciarpe e 2mila cd falsi di Sanremo

Borse, sciarpe, accessori, parti elettroniche e cd falsi di Sanremo 2017. Ecco cosa vendevano commercianti abusivi in zona Eur. A scoprirli gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che operano per la Direzione Sicurezza Urbana.

Le pattuglie, come di consueto anche in borghese e in moto, hanno percorso le tradizionali vie dello shopping, ove esiste la più alta concentrazione di venditori: Viale Europa, Viale America e le zone limitrofe, inseguendo e sequestrando le merci illegali.

A fine serata sono state poste sotto sequestro numerose borse, dagli abusivi nascoste o abbandonate durante la precipitosa fuga dagli agenti in arrivo.

Il totale raccolto e sequestrato è di circa 9500 articoli tra cui borse, sciarpe, accessori, parti elettroniche, e cover per cellulari. Da rilevare che due delle borse, di cui una rivenuta nascosta sopra una cabina elettrica ACEA, contenevano un totale di circa 2000 cd musicali pronti alla vendita: da notare che molti di essi erano compilation del festival di Sanremo 2017, probabilmente molto richiesti al momento e di facile smercio.