Trevignano Romano: cavallo cade in una vasca, salvato dai vigili del fuoco

Ci sono volute ore di intervento e la professionalità dei Vigili del Fuoco per salvare un cavallo a Trevignano Romano. E' successo oggi in via delle Settevene Palo 65, alle 10.30 circa. Sul posto due squadre dei pompieri di Roma con il supporto del nucleo SAF e della autogru.

Il cavallo era caduto in una vasca rurale di acqua e fanghiglia. L'intervento si è protetto per un paio di ore, ma alla fine il quadrupede è stato imbracato e posto in sicurezza in buone condizioni.