"Dammi 700 euro per riavere il furgone": dipendente in prova tenta cavallo di ritorno al titolare

Stava svolgendo un periodo di prova in un’azienda di Padova ma ha detto per sempre addio alla sua assunzione. Protagonista della vicenda un cittadino originario del Bangladesh di 44 anni, partito da Roma alla volta del nord Italia in cerca di lavoro. Non appena giunto nella cittadina veneta l’uomo si è messo alla guida del furgone preso a noleggio dall’azienda presso cui era in prova ed è tornato a Roma.

Il cavallo di ritorno: "Dammi 700 euro per riavere il furgone"

Una volta ritornato a Roma, l’uomo si è ricongiunto con altri due connazionali e ha contattato il titolare dell’azienda che nel frattempo aveva sporto denuncia. I tre uomini hanno tentato un "cavallo di ritorno" spiegando alla vittima che avrebbe dovuto versare 700 euro per avere indietro il furgone.

L’appostamento dei carabinieri di Villa Bonelli

A quel punto, il titolare dell’azienda ha fatto rotta verso Roma dove aveva appuntamento con i suoi aguzzini, ma, contestualmente, ha raccontato vicenda ai Carabinieri di villa Bonelli che hanno immediatamente organizzato un servizio di appostamento nei pressi del luogo dove sarebbe dovuto avvenire lo scambio. Non appena la vittima e i malviventi si sono incontrati, i Carabinieri sono usciti allo scoperto ammanettando i tre cittadini del Bangladesh e recuperando il veicolo che è stato restituito al legittimo assegnatario.

Gli arresti

Tre cittadini del Bangladesh di 44, 50 e 64 anni, tutti domiciliati tra via di Donna Olimpia e via della Magliana Nuova, sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli con l’accusa di estorsione.