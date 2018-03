Un cavallo sui binari della linea regionale: sorpresa alla stazione ferroviaria

Un cavallo sui binari. Sopresa questa mattina presto alla stazione di Padiglione ad Anzio quando pendolari e ferrovieri hanno visto il grosso animale fermarsi sulla linea ferroviaria. Dopo lo stupore dei passeggeri che affollavano i convogli della linea Fl8 Nettuno-Roma Termini, inevitabili sono stati però i risentimenti ai treni della linea che collega la Capitale ai Comuni del litorale sud della provincia romana.

Cavallo sui binari della Roma-Nettuno

Mansueto e calmo sulla linea ferroviaria, il cavallo è rimasto in stazione diverso tempo determinando dei problemi ai treni in partenza dalle 7:00. La circolazione è infatti stata rallentanta in entrambe le direzioni prima che l'equino fosse allontanato dai binari. Rimosso l'ostacolo i treni della linea Fl8 sono tornati progressivamente alla normalità a partire dalle 8:15 circa.