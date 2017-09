Otto cavalli in fuga tra le auto. E a Monte Sacro va in scena il rodeo

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Animali in fuga da un maneggio di viale Tirreno

Cavalli in fuga da un maneggio, vigili cow boy improvvisati; passanti, automobilisti e avventori della movida spaventati e incuriositi ma con gli immancabili smartphone per immortalare la scena. Notte movimentata a Monte Sacro dove tra mezzanotte e l'una, tra viale Tirreno e Piazza Sempione, ha preso vita un rodeo all'amatriciana.

Otto cavalli sono infatti fuggiti da un maneggio situato nella zona di viale Tirreno . Gli animali, per nulla spaventati, hanno iniziato a "trottare" sulle strade di Monte Sacro ripresi, come è possibile vedere dalle immagini, dagli automobilisti. La piccola mandria ha così raggiunto piazza Sempione dove nel frattempo si erano radunate le forze dell'ordine per bloccarli. Ad aiutarli anche alcuni automobilisti. Tre le pattuglie della polizia locale impegnate nel placcaggio degno del più classico dei rodei americani.

Due i cavalli più irrequieti che, sfuggiti al controllo dei vigili, sono finiti tra i tavoli della movida. A bloccarli due giovani. Ad aiutare il recupero degli animali anche il cantautore Mannarino, presente per caso sul posto.

video di Giada F.