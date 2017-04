Tangenziale est, chiuso cavalcavia A24: verifiche dei vigili del fuoco

"Tangenziale est chiusa all’altezza A24 direzione via Salaria. In corso accertamenti tecnici dei vigili del fuoco su cavalcavia A24". Così, un tweet sull'account LuceVerde, la polizia locale ha informato della chiusura temporeanea del cavalcavia. Una ventina di minuti: tanto è durato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno controllato la staticità della struttura.

Inevitabili le ripercussioni al traffico, con code che si sono formate all'uscita dall'A24 in direzione centro. Secondo quanto si apprende le verifiche sono scattate per delle lievi infiltrazioni che hanno provocato il distacco di pezzi di intonaco. Un intervento che dal comando di via Genova definiscono di routine. Nel giorno che segue il crollo del cavalcavia di Fossano però le verifiche non sono mai troppe.