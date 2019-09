Si ribaltano con il catamarano al centro del lago, marito e moglie rimangono un'ora in acqua

Paura per due velisti rimasti nelle acque del lago di Bracciano per un'ora e poi recuperati dai pompieri. E' accaduto intorno alle 18:00 di martedì 3 settembre. A causa del forte vento il catamarano con a bordo marito e moglie si è ribaltato al centro del lago richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco del Comune lacustre

I pompieri hanno recuperato la donna, in apparente stato di ipotermia dopo essere rimasta in acqua per più di un'ora. Trasportata sulla riva dal lato di Trevignano Romano la diportista è stata affidata alle cure del 118 e trasporata in ospedale.

I sommozzatori dei vigili del fuoco nel fratemmpo giunti sul posto in elicottero hanno invece soccorso il marito della donna, aiutandolo a girare il catamarano e consentendogli di ritornare all’ormeggio.