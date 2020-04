Castro Pretorio, l'affittacamere resta aperto nonostante i divieti

Era rimasto aperto, nonostante l'emergenza coronavirus. I carabinieri della Stazione Macao, per questo motivo, hanno sanzionato il titolare di un affittacamere in zona Castro Pretorio, un cittadino del Bangladesh di 42enne, in violazione del decreto per il contenimento della diffusione del Covid-19.

I carabinieri nel corso di controlli hanno accertato che il 42enne, all’interno della sua struttura ricettiva, ospitava due clienti, contravvenendo alle misure imposte per l’emergenza sanitaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I militari hanno apposto i sigilli alla struttura per chiusura temporanea ed hanno sanzionato amministrativamente il titolare dell’affittacamere.