Colpito da ischemia cerebrale e svenuto in casa da giorni : così hanno salvato la vita a un medico

E' stato trovato in casa svenuto e colpito da una ischemia cerebrale. Privo di sensi è stato quindi portato in ospedale e, grazie alle cure dei medici, ora sembra fuori pericolo. Sono stati i Carabinieri di Castelnuovo di Porto, i Vigili del Fuoco, un vicino di casa e i dottori dell'ospedale di Monterotondo a salvare la vita di un medico in pensione di 78 anni.

I fatti hanno trovato l'epilogo nella giornata di oggi. Tutto è iniziato quando un residente di Castelnuovo di Porto si è recato alla caserma di zona dei Carabinieri denunciando la scomparsa del suo vicino di casa che, a suo dire, non rispondeva da giorni alle sue chiamate.

I militari della locale stazione, quindi, si sono diretti nell'abitazione del medico in pensione e, subito, hanno notato qualcosa di insolito. Ad agevolare l'ingresso dei Carabinieri nell'abitazione del 78enne i Vigili del Fuoco. Una volta all'interno, gli uomini dell'Arma hanno notato l'uomo, privo di conoscenza, riverso sul pavimento. Immediata la chiamata e l'intervento del personale del 118.

La diagnosi, fatta sul posto, è stata poi confermata dai medici dell'ospedale di Monterotondo: il medico era stato colpito da ischemia cerebrale. Un quadro clinico che, secondo le stime dei dottori, perdurava da almeno due giorni. Il 78enne è attualmente ricoverato in prognosi riservata, non è in pericolo di vita. Una storia a lieto fine.