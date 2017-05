Cade in un dirupo di 10 metri: salvato e portato in ospedale con l'elicottero

Brutto incidente oggi per un 55enne che, per cause ancora da accertare, è caduto in un dirupo di 10 metri nelle vicinanze del Lago di Albano, nel Comune di Castel Gandolfo. E' successo intorno alle 13:40 circa. Sul posto, allertati, sono giunti i Vigili del Fuoco con il gruppo Speleo Acquatico Fluviale e l'elicottero Drago 57.

Il personale di squadra in collaborazione con il personale SAF, hanno provveduto a posizionare la persona sulla barella da elisoccorso al fine di trasportarlo in ospedale con l'elicottero Drago 57. L'intervento terminava alle ore 14:30.