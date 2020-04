Colli Portuensi, cassonetti in fiamme. Ama: "Da inizio anno 80 contenitori distrutti"

Anche ai tempi del coronavirus, a Roma si segnalano cassonetti distrutti dalle fiamme. L'ultimo episodio è avvenuto domenica 4 aprile, via dei Colli Portuensi dove due contenitori dei rifiuti Ama sono stati coinvolti in un rogo. Meno di una settimana fa la municipalizzata aveva collocato proprio in quella via cassonetti nuovi, in sostituzione di quelli distrutti per incendio.

Ora la scena, al civico 466, si è ripetuta. "Da inizio anno, sono oltre 80 i contenitori stradali vandalizzati, già sostituiti dall’azienda. In particolare 7 i cassonetti stradali incendiati solo su via dei Colli Portuensi e circa 15 su tutto il territorio del XII municipio. L’azienda, come per i precedenti casi accertati, presenterà denuncia contro ignoti alle autorità competenti", sottolinea Ama in una nota.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Purtroppo, anche in questo periodo particolarmente complesso, continuano a verificarsi veri e propri comportamenti delinquenziali – spiega l'amministratore di AMA Spa Stefano Zaghis – che, oltre a rallentare le operazioni di igiene urbana, producono un grave danno anche economico che ricade sulla collettività. Invito i cittadini che in questo momento molto più di prima stanno in casa, a vigilare e ad allertare immediatamente le forze di pubblica sicurezza qualora notino movimenti sospetti o azioni che possono danneggiare i cassonetti, bene strumentale di AMA e, dunque, di tutti".