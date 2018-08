Detenuto incendia cella del carcere: due agenti intossicati

Un mese di agosto davvero rovente per le carceri del Lazio. Ieri sera un detenuto straniero ha incendiato la propria cella nel carcere di Cassino. Conseguenza: una cella incendiata e due agenti intossicati. I due agenti hanno dovuto far ricorso al pronto soccorso e per l'intossicazione sono stati necessari rispettivamente 5 giorni di prognosi. il detenuto, invece, denunciato all'autorità giudiziaria.

A denunciare i fatti è il Segretario Generale Aggiunto CISL FNS Massimo Costantino: "Attualmente il carcere di Cassino risulta sovraffollato di più 70 detenuti. Purtroppo quello di ieri sera non è l'unico caso di questi giorni negli istituti della regione Lazio".

Due gli episodi il 15 agosto. Uno nel carcere minorile di Casal del Marmo e l'altro, il 16 agosto, verificatosi nell'ospedale di Rieti dove un detenuto era li piantonato ha tentato di evadere dall'ospedale De Lellis ma fortunatamente è stato inseguito e poi fermato e quindi il tentativo di evadere non è andato a buon fine.