Punta coltello alla gola di un cassiere, la vittima reagisce alla rapina e lo mette in fuga

E' entrato in una pasticceria di via di Torre Spaccata, superato il banco e puntato un coltello alla gola al cassiere per farsi consegnare l'incasso. Ma qualcosa è andato storto perché la vittima ha reagito e lo ha messo in fuga contattando il 112.

Poco dopo, il malvivente, un 48enne romano con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina che lo hanno rintracciato poco distante.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno acquisito la descrizione del rapinatore e lo hanno individuato in una via adiacente e lo hanno, sequestrando anche l'arma utilizzata.

L'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere del reato di tentata rapina aggravata.